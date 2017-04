Cina, Paulinho e le scommesse sportive: rischia l'espulsione

13/04/2017 11:28

CINA TOTTENHAM PAULINHO / L'ex Tottenham Paulinho corre il rischio d'essere espulso dalla 'Super League' cinese, dove milita tra le fila del Guangzhou Evergrande.

Il brasiliano infatti sarebbe andato contro le restrittive regolamentazioni cinesi, prendendo parte a un video promozionale per un'agenzia di scommesse, con al fianco una nota pornostar giapponese. Peccato però che in Cina sia le scommesse che la pornografia siano vietate, dunque la lega calcio cinese, come avviene in Europa, vieta a ogni giocatore professionista di lasciarsi coinvolgere nel mondo del gioco d'azzardo.

Le immagini che hanno fatto il giro del web, con Paulinho al fianco di Tsukasa Aoi, hanno messo il club in grande imbarazzo. A risolvere la situazione però potrebbe essere il mercato, con il Bayern interessato all'ex Tottenham, che potrebbe dire già addio alla Cina.

L.I.