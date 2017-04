Juventus, Chiellini avvisa: "Remuntada? Per farci 4 gol... Dybala dietro Neymar"

Maurizio Russo

13/04/2017 11:06

JUVENTUS BARCELLONA CHIELLINI / Tra i protagonisti della grande vittoria della Juventus contro il Barcellona nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League c'è sicuramente il difensore Giorgio Chiellini. Non solo per il gol del definitivo 3-0. Il centrale toscano ha alzato un muro davanti a Buffon, annullando quasi completamente Suarez. I blaugrana sognano un'altra grande remuntada dopo quella contro il Psg agli ottavi: "Ma per subire quattro gol dobbiamo fare male noi e bene loro: con tutto il rispetto, sappiamo che dipende tanto da noi. E fra otto giorni avremo un altro esame di crescita molto importante. Bisogna essere obiettivi: siamo consapevoli che forse il Barcellona è l'unica squadra che può pensare e far pensare di recuperare un risultato del genere, però credo che se giocheremo ai livelli della partita d'andata, non ce ne sarà per nessuno". Commentando le news Juventus, nell'intervista a 'La Stampa' Chielini è tornato anche sulla finale di Berlino di due anni fa: "Volevamo dimostrare a noi stessi di essere più su, non solo tatticamente e tecnicamente, ma a livello di personalità, autostima e convinzione per certi palcoscenici. Abbiamo ancora dei margini di crescita, lo dovremo dimostrare in questi due mesi".

Juventus, Chiellini 'rimanda' Dybala: "Pallone d'Oro? Paulo dopo Neymar"

L'altro protagonista della sfida dello 'Juventus Stadium' è stato Paulo Dybala. E non è un caso che la 'Joya' sia un sogno di calciomercato proprio del Barcellona, destinato a restare tale visto il rinnovo di contratto soltanto da ufficializzare con i bianconeri. L'attaccante argentino in futuro potrà puntare anche al Pallone d'Oro, ma Chiellini frena: "Credo che quando Messi e Ronaldo piano piano abdicheranno, Paulo sarà dopo Neymar il più grande talento in Europa. Deve ancora crescere tanto per essere al livello del brasiliano, ma i presupposti ci sono tutti".