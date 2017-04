Calciomercato Napoli, alternative a Mertens: spunta Deulofeu

13/04/2017 10:52

CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN DEULOFEU / Napoli alla ricerca di eventuali sostituti di Dries Mertens. L'attaccante belga, che sta vivendo la sua miglior stagione da quando è approdato all'ombra del Vesuvio, non ha ancora certezze sul suo futuro, che rischia di essere con un'altra maglia. Al pari di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam, infatti, Mertens non trova da tempo l'accordo per il rinnovo col Napoli, cosa che ha alimentato tante indiscrezioni. L'affare al momento è in salita e gli azzurri stanno sondando il calciomercato per cautelarsi in vista della sessione estiva. Come riporta 'Il Mattino', Giuntoli avrebbe fatto un sondaggio molto serio per Gerard Deulofeu, esterno offensivo dell'Everton ma in prestito al Milan, che a fine stagione vorrebbe trattenerlo. L'affare non è molto semplice, considerando anche il diritto di 'recompra' del Barcellona, che potrebbe riportarlo in Catalogna per 12 milioni di euro. Con l'acquisto del calciatore spagnolo, il calciomercato Napoli manterrebbe alto il tasso tecnico della squadra, regalando a Sarri un altro esterno offensivo da valorizzare.

Calciomercato Napoli, rinnovo in salita per Mertens: le alternative

Intervistato di recente da Calciomercato.it, Ciro Venerato ha fatto il punto su Mertens: "Il problema non è economico ma extra-calcistico; i 3 milioni richiesti (2,750+250 di bonus facilmente raggiungibili) sono stati raggiunti dai partenopei, ma il problema è con la moglie - ha spiegato il giornalista esperto di mercato - Ove mai dovessero tornare insieme, si dovrà vedere se lei vuole restare a Napoli. Poi c'è il discorso legato alle ambizioni del calciatore: se il Manchester United comincia a farti il filo, qualche pensiero ce lo fai. Al momento sul belga è più no che sì; non è un bel segnale il suo rifiuto all'invito di Giuntoli di sedersi al tavolo e trattare".

Nel mirino non c'è solo Deulofeu. Di recente sono stati accostati altri nomi al Napoli: si tratta di Samu Castillejo, giovane esterno del Villarreal che piace anche in Premier League; Keita della Lazio, che fa gola a Milan, Inter, Juventus e club stranieri; Alexandre Lacazette del Lione, acquisto difficile date le cifre elevate (piace alla Juve e a molte 'big' europee).

M.D.A.