Udinese, Karnezis: "Al 'San Paolo' senza paura. Sul futuro al Napoli..."

NAPOLI UDINESE KARNEZIS / Nel fine settimana il Napoli sfiderà l'Udinese di Delneri, una sfida che da sempre riserva spettacolo. Le due squadre sono inoltre legate da anni di trattative di mercato e in merito si è espresso il portiere bianconero Karnezis: "Il Napoli gioca molto bene. Sono molto forti in attacco e negli ultimi anni propongo un calcio molto veloce. Anche noi però siamo in un buon momento e andremo lì a fare la nostra partita".

ATTACCO - "Temiamo tutti, sia Mertens, che Insigne, che Callejon. Sono giocatori di altissimo livello e possono fare la differenza in ogni momento. Dovremo difendere bene e giocare al San Paolo senza paura".

MERCATO - "Certe voci non mi toccano. Non so nulla dell'accostamento al Napoli. Ho un contratto con l'Udinese fino al 2019".

