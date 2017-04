Juventus, Sacchi esalta Allegri: "Autentico capolavoro!"

13/04/2017 09:41

JUVENTUS SACCHI ALLEGRI / In casa Juventus c'è soddisfazione e ottimismo dopo la vittoria per 3 a 0 contro il Barcellona. Arrigo Sacchi, esperto opinionista ed ex allenatore del Milan, ha analizzato la gara di martedì e ha fatto i complimenti ad Allegri: "Avevo visto il Barcellona contro il Malaga e avevo capito che quella di Luis Enrique, in questo momento, non è una squadra - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Al contrario della Juve che, invece, migliora di partita in partita. I bianconeri, negli ultimi anni, hanno seminato moltissimo e adesso raccolgono meritatamente i frutti. Dietro un successo così convincente c’è tanto lavoro".

ALLEGRI - "Credo che Allegri abbia fatto un autentico capolavoro. Mettendo in campo quella formazione, con giocatori molto offensivi, abbia dato un chiaro segnale sia alla sua squadra sia agli avversari. E’ stata un’iniezione di fiducia per i bianconeri, e gli spagnoli invece si sono un po’ impauriti e mi sono sembrati sorpresi dall’aggressività e dal pressing della Juve".

IL RITORNO - "La Juve, a mio avviso, non rischia di fare la fine dei francesi (il PSG, ndr). E’ forte, fortissima. L’importante è che siano tutti convinti dei grandi mezzi che hanno. Fondamentale, nella gara di ritorno, non concedere spazio al Barcellona e giocare esattamente come ha giocato all’andata: attaccare, pressare, aggredire. Questa è la mentalità che ti fa diventare grande in Europa. Questa Juve, al Camp Nou, può vincere".

M.D.A.