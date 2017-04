Calciomercato Roma, addio Manolas? Spunta l'idea Bartra

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

13/04/2017 09:35

CALCIOMERCATO ROMA BARTRA MANOLAS / Tanti i dubbi per la prossima stagione della Roma, che potrebbe ritrovarsi senza Luciano Spalletti in panchina. Al termine dell'anno, con ormai nessun titolo da poter conquistare, il tecnico deciderà il da farsi, lasciando il percorso di crescita del gruppo a metà o decidendo di valutare l'approdo in Champions, confermando eventualmente il secondo posto, come un trionfo.

Di certo vendere in fase di calciomercato un elemento importante della rosa come Manolas non può che spingere Spalletti verso altri lidi. Il centrale ha molti estimatori e Pallotta potrebbe decidere di lasciarlo andare. In Italia la Juventus pare interessata a strappare anche lui ai giallorossi dopo Pjanic, continuano a guadare in casa delle dirette concorrenti. Oltre ai bianconeri ci sono anche le big inglesi sulle sue tracce, ma tutti risultano alle spalle dell'Inter, che per ora resta in vantaggio.

Calciomercato Roma, Liga-Bundesliga-Serie A: è questo il futuro di Bartra?

Nel prossimo mercato Roma ci si guarderà intorno, andando a caccia del degno sostituto del centrale greco. Tanti i nomi accostati, con i giallorossi che potrebbero mettere a segno un colpo a sorpesa.

Marc Bartra potrebbe rappresentare il giovane talentuoso, ormai maturo e con molta esperienza, che fa al caso della Roma. Piedi buoni grazie alla scuola Barcellona e grande personalità.

Si è parlato molto di lui in questi giorni, data l'esplosione che ha coinvolto il bus del Borussia Dortmund, club che lo ha riscattato l'estate scorsa. Quanto accaduto nella notte Champions potrebbe avere un ruolo anche nelle decisioni future del giocatore, anche se l'operazione, qualora venisse impostata concretamente, risulterebbe di certo difficoltosa.

Riscattato per 8 milioni di euro, il Dortmund tenterà di alzare il prezzo. Con la partecipazione in Champions League e i 40 milioni almeno per la cessione di Manolas, difficile pensare che la società americana possa farsi spaventare.