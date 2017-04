Calciomercato Juventus, futuro a Londra per Mandzukic?

13/04/2017 09:19

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / In Inghilterra ne sono certi: l'Arsenal ha riavviato i contatti per portare Massimiliano Allegri a Londra per il 'dopo Wenger'. La suggestione di calciomercato, ora, appare complicata, dal momento che il tecnico livornese - dopo aver valutato nei mesi scorsi la prospettiva di trasferirsi in Inghilterra - ad oggi appare orientato a restare a Torino almeno per un'altra stagione (salvo sorprese, magari alla luce di un successo in Europa?).

Più probabile che, a fare il percorso Torino-Londra in estate, sia Mario Mandzukic. Dopo una stagione di 'sacrifici' da attaccante esterno a tutta fascia, il calciatore croato potrebbe decidere di cambiare aria. Tra le tante pretendenti spicca proprio l'Arsenal!

S.D.