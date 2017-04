Calciomercato Inter, Ilicic pronto al rilancio: pronto il trequartista per Pioli

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

13/04/2017 09:05

CALCIOMERCATO INTER ILICIC PIOLI / Ancora da decidere il futuro in casa Inter, con Pioli che rischia di perdere la panchina nerazzurra. Il rischio di non giocare in Europa nella prossima stagione è concreto, con Suning che si ritroverà a operare delle scelte in chiave calciomercato.

A questa rosa servono rinforzi, anche se potrebbe risultare eccessivo investire i 150 milioni paventati per il solo campionato e la Coppa Italia. Senza dubbio però sarà il prossimo un mercato Inter importante, con i nerazzurri che, vista questa seconda parte di stagione tutto sommato positiva, anche se altalenante, intendono accelerare ulteriormente e aggiungersi di fatto al gruppo di testa, con Roma e Napoli, nella sfida alla Juventus capolista.

Calciomercato Inter, Ilicic-Sousa: qualcosa è andato storto

Tanti i nomi accostati ai nerazzurri per il fronte d'attacco, guardando sia all'estero che all'Italia. In difesa servirà un centrale affidabile, mentre in attacco un trequartista affidabile che sappia concludere a rete ma soprattutto dialogare con i compagni di reparto. Un regista avanzato alle porte dell'area di rigore avversaria dunque, con Banega pronto a dare il proprio supporto a centrocampo.

Nessun esperimento dunque, con Brozovic magari in una nuova posizione, come paventato nei mesi scorsi. In serie A c'è molta attenzione sui talenti della Fiorentina, da Bernardeschi a Chiesa. Arrivare a loro però vorrebbe dire prendere parte a un'asta alquanto dispendiosa, soprattutto per il primo. Sul fronte Chiesa pare alquanto certo poter dire che il giovane resterà ancora un anno almeno in viola, così da completare la propria crescita.

Un colpo efficace e al contempo meno complesso sarebbe invece Ilicic. Da qualche mese ha compiuto 29 anni ma questa sua stagione ha lasciato a desiderare. Con ogni probabilità questa sarà l'ultimo campionato in viola di Sousa, che pare possa aver perso il proprio appiglio sulla rosa. Ilicic era uno dei suoi uomini di fiducia ma qualcosa è andato storto lungo il cammino. Possibile ipotizzare che nel 2017-18 cercherà un rilancio personale, con l'Inter che potrebbe beneficiare dei suoi ottimi piedi.

Un colpo oculato, anche se non prospettico, che consentirebbe di offrire alternative a Pioli o al suo sostituto, senza per questo spendere un patrimonio. La maggior parte della quota che sarà investita la prossima estate dovrà infatti essere destinata all'arrivo di un top player.