Calciomercato Napoli, rinforzi sulla corsia destra: occhi su Zappacosta

13/04/2017 08:29

CALCIOMERCATO NAPOLI TORINO ZAPPACOSTA / Secondo posto da conquistare per evitare i preliminari di Champions e avere più sicurezze economiche in vista del calciomercato estivo. Il Napoli di Sarri si appresta a vivere un finale di stagione ricco di sorprese, con la Roma che per ora sta riuscendo a mantenere salda la sua posizione. Tuttavia, se il tecnico e la squadra sono concentrati esclusivamente sul calcio giocato, Cristiano Giuntoli sta preparando le mosse del calciomercato Napoli per restare competitivi. Le questioni più spinose, che si protraggono ormai da mesi, sono i rinnovi di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Faouzi Ghoulam. Proprio sull'algerino c'è poco ottimismo circa l'accordo: a fine stagione dovrebbe cambiare maglia, con diversi club stranieri (Atletico Madrid su tutti) interessati. Ma a vedere cambiamenti a fine campionato potrebbe essere anche la corsia destra, data la non sicurezza della permanenza di Elseid Hysaj e Christian Maggio. Il primo, giovane e di buone prospettive, potrebbe decidere di trasferirsi altrove di fronte a un'offerta allettante (piace in Premier League). Il secondo, che nemmeno in questa stagione ha trovato spazio con continuità, lascerebbe gli azzurri dopo nove stagioni. Così, il Napoli potrebbe guardare in casa Torino per rinforzare la corsia destra.

Calciomercato Napoli, torna di moda Zappacosta

Accostato al Napoli la scorsa estate, Davide Zappacosta è uno dei migliori terzini italiani, come dimostra la fiducia riposta in lui dal ct Ventura. Classe '92, dopo essere cresciuto nel Torino, a fine stagione potrebbe tentare il salto di qualità andando in una 'big'. Su di lui ci sono Inter e Fiorentina, ma non mancano gli interessi dalla Premier League (Chelsea su tutte). Il Napoli, che da quando è arrivato Sarri ha visto aumentare gli obiettivi italiani, potrebbe inserirsi nella corsa a fine stagione. Zappacosta è un profilo giovane e di buone prospettive: nello schieramento napoletano si adatterebbe alla perfezione, date le sue capacità di spinta e ripiegamento difensivo. Dopo Maksimovic, De Laurentiis potrebbe puntare su un altro gioello torinista.

M.D.A.