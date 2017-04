DIRETTA Milan, oggi è il giorno del closing: segui gli aggiornamenti LIVE

13/04/2017 08:30

CLOSING MILAN / Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi, giovedì 13 aprile, è previsto il definitivo closing per il passaggio di proprietà del Milan. Alle 9 del mattino è fissato l'appuntamento per la firma sulla cessione del 99,93% delle azioni rossonere, a fronte del versamento dei 270 milioni di euro mancanti nell'operazione guidata da Yonghong Li, arrivato a Malpensa nella giornata di ieri. Questa sera, Silvio Berlusconi ospiterà a Arcore i nuovi proprietari, ai quali comunicherà la sua decisione sulla presidenza onoraria: stando alle ultime news Milan, si va verso il 'no'. Venerdì, l'assemblea ratificherà le dimissioni firmate oggi dai consiglieri, Barbara Berlusconi e Adriano Galliani inclusi. Sabato, la nuova dirigenza sarà allo stadio per assistere al derby contro l'Inter. Calciomercato.it sta seguendo in diretta l'evento.

