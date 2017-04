Calciomercato Roma, doppio colpo da Siviglia

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

13/04/2017 08:08

CALCIOMERCATO ROMA / La Roma guarda in Spagna, più precisamente a Siviglia, a caccia di rinforzi sul calciomercato: secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere dello Sport', il 'dopo Manolas' in difesa potrebbe essere German Pezzella, centrale classe 1991 del Betis che piace a Monchi (sul taccuino resta anche Clement Lenglet del Siviglia). Il mese scorso, Pezzella ha dichiarato in esclusiva a Calciomercato.it: "Se mi cercasse una squadra italiana, per me sarebbe un privilegio. Da piccolo guardavo sempre la Serie A in Tv. È un grande campionato, con squadre storiche".

Sempre dal Betis, potrebbe far ritorno a Roma Antonio Sanabria, ceduto al club spagnolo a 7,5 milioni ma con un diritto di riacquisto in favore dei giallorossi a 11 milioni (per le prime due stagioni). Monchi, che apprezza il giocatore, potrebbe usare Ezequiel Ponce come contropartita nell'affare. In attacco la Roma segue anche Dolberg dell'Ajax (senza dimenticare la suggestione Simeone Jr).