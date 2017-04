Calciomercato Juventus, Allegri SHOCK: nuovi contatti con l'Arsenal

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / A poche ore dalla vittoria per 3 a 0 della Juventus sul Barcellona in Champions League, arriva come una sorta di fulmine a ciel (tornato) sereno la rivelazione di 'The Sun', secondo cui la dirigenza dell'Arsenal, negli ultimi 7 giorni, avrebbe allacciato nuovi contatti per portare Massimiliano Allegri a Londra.

Il tecnico della Juve è stato individuato dai 'Gunners' come potenziale sostituto di Arsene Wenger in panchina, ma la posizione dell'allenatore francese sembrava essersi normalizzata negli ultimi giorni; invece, il club londinese starebbe ancora valutando se continuare o meno con Wenger. A Londra, Allegri potrebbe trovare Marc Overmars, candidato a ricoprire il ruolo di nuovo direttore tecnico dell'Arsenal.