Calciomercato Milan, closing day: via all'era cinese col colpo Fabregas

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

13/04/2017 07:33

CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS / Tutto pronto per il closing Milan: nella mattinata di oggi giovedì 13 aprile, alle 9, sono previste le firme per il definitivo passaggio di proprietà del club rossonero da Silvio Berlusconi a Yonghong Li.

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' anticipa il possibile 'biglietto da visita' della nuova proprietà sul calciomercato Milan: Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo del Chelsea è stato infatti individuato da Marco Fassone come il campione in grado di interpretare il ruolo di leader del nuovo corso rossonero. Il primo colpo di calciomercato in ordine temporale, però, potrebbe essere Sead Kolasinac, in scadenza di contratto a fine stagione con lo Schalke 04. Altre due priorità dell'agenda di Fassone e Mirabelli sono i rinnovi di Donnarumma e Suso.