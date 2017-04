13/04/2017 05:35

ZAHA CRYSTAL PALACE / L'allenatore del Crystal Palace Sam Allardyce ha parlato del futuro di Wilfried Zaha a 'London Evening Standard': "Wilf, noi e i club che lo vogliono decideremo il suo futuro. C'è sempre un punto in cui diventa impossibile rifiutare quanto viene offerto. Speriamo di non raggiungere quel punto per ancora tanto tempo, ma è una possibilità perché è un talento raro".

S.D.