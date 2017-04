Calciomercato, UFFICIALE: nuova esperienza negli States per Drogba

13/04/2017 00:25

CALCIOMERCATO UFFICIALE DROGBA PHOENIX RISING / La notizia era nell'aria, ora arriva anche l'ufficialità. A darla è lo steso Didier Drogba che, attraverso 'Twitter, ha confermato di aver firmato un contratto coi Phoenix Rising, club che milita nella United Soccer League (una delle seconde divisioni del calcio statunitense, al pari della NASL). Dopo l'esperienza nel Montreal Impact, il 39enne ivoriano prosegue la sua avventura negli 'States'.

D.G.

Happy to announce I have signed with @PHXRIsingFC and will be part of the ownership group hoping to take Phoenix to the MLS #Drogba2PHX pic.twitter.com/h1eefmqgJL