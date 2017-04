Atletico Madrid-Leicester, Simeone: "E' tutto aperto, Griezmann fantastico"

12/04/2017 23:57

ATLETICO LEICESTER SIMEONE - Primo round all'Atletico Madrid. Un gol di Griezmann consegna la vittoria alla formazione di Simeone contro il Leicester: "E' stata una partita dura e combattuta, come ce l'aspettavamo. E' una vittoria importante, che lascia la qualificazione però apertissima: abbiamo il 50 per cento di possibilità a testa di passare il turno - ha detto il tecnico degli spagnoli in conferenza stampa - La squadra non pensa di essere già in semifinale, il Leicester è una squadra molto forte in casa: servirà una grande gara in Inghilterra. Griezmann? E' un giocatore fantastico, completo, che può giocare in ogni posizione del campo".



G.M.