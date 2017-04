Atletico Madrid-Leicester, Shakespeare: "Rigore inesistente, al ritorno grande clima"

13/04/2017 00:03

ATLETICO MADRID LEICESTER CITY CHAMPIONS SHAKESPEARE / Il Leicester City esce dal 'Vicente Calderon' sconfitto: a decidere un rigore (discusso) di Antoine Griezmann che ha regalato il pimo round all'Atletico Madrid. "Volevamo segnare almeno un gol, ma l'1-0 è un risultato con il quale si può giocare nel ritorno a Leicester, dove siamo forti - ha spiegato Craig Shakespeare, tecnico delle 'Foxes' in conferenza stampa - Non era rigore quello: il fallo era fuori area. Con alcuni giocatori siamo su una corda tesa. Huth è un ragazzo di temperamento, il giallo poteva starci. Nel primo tempo Griezmann ci ha creato problemi tra le linee, ma nella ripresa siamo migliorati. I tifosi ci hanno dato grande supporto stasera e so che i ragazzi vorranno sdebitarsi. La settimana prossima a Leicester ci sarà un grande clima. Sarà fantastico".

