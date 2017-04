Bayern Monaco-Real Madrid, Sergio Ramos: "Passo in avanti ma qualificazione aperta"

12/04/2017 23:37

BAYERN MONACO REAL MADRID/ Intervenuto ai microfoni di 'Bein Sports', Sergio Ramos ha commentato così la vittoria del Real Madrid sul Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League: "Sono felice per la squadra e per i tifosi. Abbiamo compiuto un passo importante, ma bisogna pensare una partita alla volta. Il gol annullato? Mi sarebbe piaciuto segnare qui, ma quello che conta è la vittoria. La qualificazione è ancora aperta. Devo elogiare dutto il lavoro della squadra di fronte ad una delle favorite per vincere la Champions League".

S.F.