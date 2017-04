Bayern Monaco-Real Madrid, Vidal crede nella rimonta: "Voglio la Juve in finale"

12/04/2017 23:26

BAYERN REAL VIDAL - Arturo Vidal croce e delizia del Bayern Monaco. Un gol e un rigore calciato alle stelle per l'ex Juventus contro il Real Madrid: "Ci sono ancora 90 minuti. Sono molto deluso per il rigore sbagliato, ma questo è il calcio - ha detto il cileno a 'Premium Sport' - Juve? L'ho vista molto bene, forte. Speriamo di riuscire a riprendere la qualificazione a Madrid e magari affrontare la Juventus in finale. Siamo fiduciosi, siamo una grande squadra e possiamo rimontare".

G.M.