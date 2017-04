Bayern Monaco-Real Madrid, Ancelotti: "Siamo ancora vivi! Juve? Mi ha sorpreso il Barça"

12/04/2017 23:16

BAYERN REAL ANCELOTTI - Carlo Ancelotti carica il Bayern Monaco dopo il ko casalingo contro il Real Madrid, che avvicina gli spagnoli alle semifinali di Champions. Il tecnico italiano crede nella 'remuntada' al ritorno: "Non è decisiva, il Real non ha ucciso la qualificazione e ci ha lasciato un po' di speranza. Dobbiamo ripetere per tutti i 90' la partita fatta nel primo tempo - ha sottolineato Ancelotti a 'Premium Sport' - Fino all'espulsione la partita era sotto controllo. C'è rammarico, alla fine del primo tempo potevamo essere 2-0. Lewandowski? E' un giocatore importante per noi, speriamo di recuperarlo. Anche se Müller ha fatto bene stasera. Ronaldo è sempre determinante, lo sapevamo anche prima. Era meglio se restava in panchina... Siamo ancora vivi: ci sono 90 minuti da giocare. La vittoria della Juve sul Barcellona? Non mi ha sorpreso la prestazione dei bianconeri, ma quella del Barça".

G.M.