Calciomercato Juventus, ci siamo: arriva il rinnovo di Dybala

12/04/2017 23:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ All'indomani della splendida vittoria ottenuta sul Barcellona in Champions League, i tifosi della Juventus possono esultare ancora per Paulo Dybala. Il rinnovo del suo contratto è ormai ad un passo. La trattativa, iniziata da tempo, è giunta al termine. La 'Joya' dovrebbe rinnovare fino al 2022, una stagione in più rispetto a quanto si pensasse nei giorni scorsi.

Calciomercato Juventus, c'è il rinnovo del contratto di Dybala

Come anticipato da Calciomercato.it nei mesi scorsi, il rinnovo porterà Dybala a percepire uno stipendio da top player. Per l'ex Palermo sono pronti 7 milioni di euro a stagione. Nella trattativa tra il suo entourage e la società bianconera, si era discusso anche della possibile percentuale sulla rivendita, una formula che ricalcherebbe l'accordo siglato da Pogba nel 2014.

S.F.