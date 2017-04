Borussia Dortmund-Monaco, l'accusa di Tuchel: "La Uefa ci ha imposto di giocare"

12/04/2017 23:14

BORUSSIA DORTMUND MONACO TUCHEL ESPLOSIONI / Thomas Tuchel si scaglia contro la Uefa. "Siamo stati avvisati della loro decisione di rinviare il match solamente attraverso un messaggio di testo", ha tuonato in conferenza stampa al termine di Borussia Dortmund-Monaco, terminata 3-2 per francesi.

"Una decisione presa in Svizzera che ci riguardava direttamente - ha proseguito il tecnico dei gialloneri - Ieri abbiamo avuto una brutta sensazione: pochi minuti dopo l'attacco l'unica domanda che ci è stata fatta è stata se eravamo pronti a giocare. Come se avessero lanciato una bottiglia di birra sul nostro pullman! In quei momenti non conoscevamo ancora le motivazioni di quell'attacco. Abbiamo avuto una sensazione di impotenza. Ci hanno imposto la data del recupero, non ci hanno chiesto se noi eravamo d’accordo a disputare ugualmente questa partita.

Volevo solo più tempo, qualche giorno in più - ha ammesso Tuchel - Non eravamo al massimo della concentrazione ed a questi livelli può fare la differenza una fattore del genere. Naturalmente dobbiamo andare avanti, abbiamo voglia di essere ancora competitivi e non vogliamo utilizzare questi episodi come scusa".

D.G.