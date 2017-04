Borussia Dortmund-Monaco, Sahin: "Onestamente oggi non ho pensato al calcio"

12/04/2017 22:50

BORUSSIA DORTMUND MONACO SAHIN ESPLOSIONI / Tre bombe esplose a pochi passi e un compagno di squadra finito all'ospedale. Le ultime ore di Nuri Sahin, e di tutto il Borussia Dortmund in generale, sono state molte intense: "E' molto difficile parlare di cosa è successo ieri. Difficile trovare la parole giusta", ha spiegato il centrocampista - visibilmente scosso - al termine del recupero odierno contro il Monaco. “Abbiamo visto un sacco di volte le immagini in tv di quando queste cose accadono lontano da noi. Non auguro a nessuno di sentirsi come ci sentiamo noi ora", ha proseguito il turco.

Nel match odierno i gialloneri sono caduti davanti ai propri tifosi per 3-2 compromettendo la qualificazione alle semifinali: "Onestamente fino al secondo tempo non ho pensato al calcio - ha ammesso Sahin nel postgara - La scorsa notte non mi sono reso conto di quello che è successo fino a quando non sono tornato a casa da mia moglie e mio figlio, che mi stavano aspettando davanti la porta di cosa… In quel momento ho capito quanto sono e siamo stati fortunati. So che il calcio è importante. Noi amiamo il calcio. Noi soffriamo col calcio. Guadagniamo un sacco di soldi, abbiamo una vita privilegiata… ma siamo esseri umani e nel mondo c’è molto di più del calcio. Non riesco a dimenticare i volti di ieri sera dei miei compagni. Non li dimenticherò mai, questo è sicuro. Quando ho visto Marc (Bartra, ndr)… era seduto accanto a Schmelzer… non dimenticherò mai il suo viso. E' stato indescrivibile", la sua descrizione - rilasciata con gli occhi lucidi - di quei terribili attimi.

D.G.