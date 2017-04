Bayern Monaco-Real Madrid, Zidane: "Rispetto Ancelotti. La Juventus fa paura? Dico che..."

12/04/2017 23:04

BAYERN MONACO REAL MADRID/ Zinedine Zidane ha vinto la prima sfida a distanza con Carlo Ancelotti grazie al successo ottenuto dal Real Madrid in casa del Bayern Monaco. Il tecnico dei 'Blancos', ha commentato così l'andata dei quarti di finale di Champions League: "Abbiamo visto un grande Ronaldo, poteva farne anche un altro - ha spiegato a 'Premium Sport' - Quando ci sono partite importanti c'è sempre. Abbiamo fatto bella partita, sofferto nella prima parte, ma con pazienza abbiamo giocato meglio seconda parte. Giocando in 11 conto 10 è diventato tutto più facile. Sono contento, ma si poteva fare un gol in più".

ANCELOTTI E LA JUVENTUS - "Carlo è un maestro, lo rispetto, anche se siamo avversari il mio pensiero non cambia. Dobbiamo aspettare il ritorno, non abbiamo fatto niente. La Juventus fa paura? È una bella squadra".

S.F.