PAGELLE E TABELLINO DI BAYERN MONACO-REAL MADRID: 100 volte Ronaldo, Vidal croce e delizia

Davide Ritacco

12/04/2017 22:46

PAGELLE E TABELLINO DI BAYERN MONACO-REAL MADRID PROMOSSI E BOCCIATI – L'errore dal dischetto del cileno è lo spartiacque della partita. Al rientro dagli spogliatoi Ronaldo pareggia e poi raddoppia e l’inerzia del match passa nelle mani della squadra di Zidane. Ancelotti deve ricorrere ai ripari dopo l’espulsione di Martinez. L'allievo supera il maestro.

BAYERN MONACO

Neuer 7 – Non può fare molto sul gol di Ronaldo ma è strepitoso sul colpo di testa di Bale, sul destro da due metri di Benzema e sulla botta ravvicinata di Ronaldo salvando il risultano prima del crollo.

Lahm 5,5 – E' molto preoccupato dalla presenza di Ronaldo sulla sua corsia di pertinenza e spinge poco. Il portoghese nella ripresa si sposta a sinistra ma lui resta bloccato.

Boateng 5,5 – Non in una serata di grazia. Spesso si fa anticipare e nelle marcature è molto permissivo, come sul gol di Ronaldo.

Martinez 4,5 – Non copre a dovere Ronaldo in occasione del pareggio e si becca due ammonizioni in meno di cinque minuti lasciando in 10 in compagni e complicando i piani di Ancelotti.

Alaba 5,5 – E' più propositivo di Lahm e dalla sua parte il Bayern si appoggia spesso, provando a sfruttare la forza sua e quella di Ribery al cospetto di Carvajal. La supremazia però dura poco.

Vidal 6 – E’ il mismatch della partita. Il suo gol in apertura sembra far volare il Bayern ma poi l'errore dal dischetto cambia la sua condizione mentale più che fisica e va in difficoltà come tutta la squadra.

Xabi Alonso 5,5 – Gioca contro il suo passato, gioca timido. Poco idee illuminanti e nelle difficoltà non eccelle. Ancelotti lo richiama in panchina dopo l'espulsione di Martinez. Dal 63' Bernart 5 – Avrebbe dovuto dare maggiore copertura ma si perde Ronaldo sul 1-2.

Robben 6 – E' tra i più pimpanti dei tedeschi. Solite serpentine e solite scorribande sulla destra che fanno male ma hanno poco costrutto.

Thiago 5,5 – Qualche buona iniziativa ma si accende a sprazzi senza continuità. Sparisce spesso dalla partita mettendo in difficoltà i compagni.

Ribery 5,5 – Buone accelerazioni ma non riesce quasi mai ad arrivare al tiro. Se la deve vedere con Carvajal che ci mette un po' a prendergli le misure, ma una volta trovate non gli lascia spazio. Dal 66' Costa 5,5 – Entra per garantire maggior estro e velocità, ma il brasiliano non è ancora al top e non fa male.

Müller 5 – Se non fosse per Martinez sarebbe il peggiore in campo. Non è la punta che serviva al Bayern questa sera. Si muove troppo in verticale non dando punti di riferimento ai compagni e risultando molto leggibile agli avversari. Dal 81' Coman s.v.

All. Ancelotti 5,5 – Viene sconfitto dal suo delfino in una serata strana. La sua squadra parte bene anche se alla lunga l'assenza di Lewandoski si fa sentire e forse la scelta di Müller non è la più saggia. Al ritorno sarà dura ma non impossibile.

REAL MADRID

Navas 6 – Viene superato da un colpo di testa di Vidal. Il cileno lo grazia dal dischetto e praticamente per il resto della partita non viene quasi mai più chiamato in causa.

Carvajal 6,5 – Primo tempo un po' cosi poi nella ripresa (dopo il rigore fischiatogli per un fallo di mano inesistente) sembra sbloccarsi. Prende le misure a Ribery e spinge molto sulla destra.

Ramos 7 – Grande gara del leader spagnolo. Grandissime chiusure ma soprattutto un'intelligenza tattica non indifferente. Concede poco o nulla.

Nacho 5,5 – Si perde Vidal in modo vistoso sul gol del vantaggio dei tedeschi e la sua serata sembra un incubo. Zidane gli affida lo scudo di Casemiro e poco a poco si riprende ma nel ritorno si spera nel recupero di Varane o Pepe.

Marcelo 6 – Come per tutta la squadra il secondo tempo è meglio del primo quando è costretto a difendere. Liberato da questi compiti e libero di spingersi in avanti diventa un arma in più.

Casemiro 7 – E' l'uomo ombra che risolve ogni problema. Là dove c'è qualcosa che non va lui interviene per aggiustare le cose (leggasi Nacho). Essenziale, fondamentale.

Kroos 6 – Come per Xabi Alonso è la sua partita del cuore. Come per lo spagnolo anche per il tedesco non è una grande serata ma almeno lui fa un buon possesso palla.

Modric 6,5 – Solite giocate illuminanti e circolazione di palla lucida e mirata. Palla al piede è il fulcro del gioco del Real. Prezioso. Dal 91' Kovacic s.v.

Bale 6 – Nel primo tempo solo una grande parata di Neuer gli nega la gioia del gol. A campo aperto è sempre pericoloso ma non è al top. Dal 59'Asensio 6 – entra bene in gara e fa il suo senza strafare ma rendendosi anche pericoloso.

Benzema 6,5 – Ingaggia un duello personale con Neur e il portierone teutonico non gli concede la gloria. Tra lui e il gol ci si mette anche la traversa. Dal 83’ Rodriguez s.v.

Ronaldo 8 – Non è la sua miglior stagione eppure nel momento cruciale il portoghese si carica il Real sulle spalle e segna il sul centesimo gol in Europa. Primo tempo sulla falsa riga delle ultime uscite da bomber 'normale', nella ripresa si ricorda di essere il Pallone d'oro in carica e prima segna il pareggio, poi fa espellere Martinez e alla fine sigilla la vittoria.

All. Zidane 7 – Vince il duello con il suo mentore Ancelotti e ribalta una partita che sembrava in salita. Bravo nelle scelte e nel far cambiare marcia ai suoi nella ripresa. Casemiro è una risorsa a cui non sa rinunciare e Ronaldo fa il resto.

Arbitro: Rizzoli 5,5 – L'episodio chiave è sul tramonto del primo tempo: al 44' Ribery calcia, Carvajal ribatte con la spalla ma l'addizionale Damato 'chiama' il fallo di mano e Rizzoli decreta il rigore, inesistente. L'errore di Vidal non crea danni ma non cancella l'errore della squadra arbitrale. Giusti i due gialli per Martinez come corrette le segnalazioni di off-side, una delle quali vale un gol annullato a Ramos.

TABELLINO

BAYERN MONACO-REAL MADRID 1-2

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Boateng, Martinez, Alaba; Vidal, Xabi Alonso (dal 64' Bernart); Robben, Thiago, Ribery (dal 66' Costa); Muller (dal 80' Coman). A disp.: Ulreich, Rafinha, Bernat, Kimmich, Sanches. All: Ancelotti

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric (dal 91' Kovacic); Bale (dal 59' Asensio), Benzema (dal 83' Rodriguez), Ronaldo. A disp.: Casilla, Morata, Isco, Danilo. All: Zidane

Arbitro: Nicola Rizzoli (ITA)

Marcatori: 25’ Vidal (B), 47’, 77’ Ronaldo (R)

Ammoniti: 44’ Kroos (R), 45’ Carvajal (R), 58’, 61’ Martinez (B)

Espulsi: 61’ Martinez (B)

Note: 45’ Vidal calcia fuori rigore