Calciomercato Roma, la moglie di Sneijder: "Lui con Mancini? So che ci sono delle manovre..."

12/04/2017 22:35

CALCIOMERCATO ROMA MANCINI YOLANTHE CABAU / Roberto Mancini alla guida della Roma e Wesley Sneijder che lo segue a ruota? Un'ipotesi, tanto affascinante quanto complicata, che Yolanthe Cabau, moglie del fantasista olandese, ha commentato al 'Telegraaf':

"Ovviamente Roma è una città meravigliosa per abitarci. Sono un tipo sempre pronto all’avventura ed alle nuove intraprese, conosco Wesley da nove anni e l’ho sempre seguito. So che ci sono sempre delle manovre ma Wes mi dice sempre tutto all’ultimo, non vuole annoiarmi con cose che non sono concluse. Solo quando una trattativa è quasi conclusa, allora Wesley mi informa. Ma lascerei molte lacrime dietro di me: Istanbul è la città dove è nata la mia Xess Xava!".

D.G.