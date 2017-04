Bayern Monaco-Real Madrid, traguardo 'storico' per Ronaldo!

12/04/2017 22:28

BAYERN REAL RONALDO - Un alieno all''Allianz Arena'. Cristiano Ronaldo ribalta il Bayern Monaco, trascinando il Real Madrid nella sfida andata dei quarti di Champions League. Con la doppietta alla squadra di Ancelotti il fuoriclasse portoghese è il primo giocatore della storia a toccare la tripla cifra in Champions: sono ben 100 infatti le reti segnate nella massima competizione europea per club da 'CR7'. Una Champions League finora un po' avara di soddisfazioni almeno a livello personale per Ronaldo, autore di soli 2 centri in stagione e che non segnava in Europa prima di stasera addirittura da 659 minuti. Cristiano si conferma comunque 'bestia nera' del Bayern: cinque gol in altrettante presenze.



G.M.