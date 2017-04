Valencia, Zaza: "Ecco perché ho scelto i 'Pipistrelli'"

12/04/2017 22:09

VALENCIA ZAZA / Nel giro di pochi mesi ha conquistato il Valencia, che lo ha prontamente riscattato dalla Juventus. E' iniziata una nuova 'era' per Simone Zaza che nell'ultimo turno di campionato ha realizzato una bella doppietta col Granada: "Il riscatto è stata una buona notizia. Ho sempre sperato di restare qui e ora che è ufficiale sono felice", ha ammesso l'attaccante lucano ai microfoni della radio ufficiale del club. “Perché ho scelto i ‘Pipistrelli’? E’ la squadra che più mi ha voluto. Conoscevo la storia del club e quando c’è stata la possibilità di venire sono stato molto felice. Che tipo di giocatore sono? Non sono un fenomeno, né il migliore del mondo. Quello che mi interessa far sapere alla gente è che in campo metto sempre tutto quello che ho", ha concluso Zaza.

D.G.