12/04/2017 22:27

CALCIOMERCATO BASILEA/ Al termine della stagione in corso, si profila un avvicendamento sulla panchina del Basilea. Come riporta 'Blick', l'attuale allenatore degli elvetici Urs Fischer dovrebbe lasciare il passo ad un nuovo tecnico. In pole-position ci sarebbe il tedesco Thorsten Fink, attualmente alla guida dell'Austria Vienna.

S.F.