Juventus, dopo l'impresa col Barcellona arrivano gli elogi di Mourinho

13/04/2017 06:20

JUVENTUS BARCELLONA MOURINHO / L'impresa di ieri della Juventus continua a far parlare. L'ultimo commento sul rotondo successo dei bianconeri contro il Barcellona è arrivato direttamente da José Mourinho: "Impressionato dalla Juve? Non posso esserlo, perché è una squadra che anno dopo anno lavora sempre per migliorare", ha dichiarato il manager del Manchester United alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Anderlecht.

D.G.