Bayern Monaco-Real Madrid, furia contro Rizzoli per il rigore assegnato ai tedeschi

12/04/2017 21:36

BAYERN MONACO REAL MADRID/ Minuto 45 di Bayern Monaco-Real Madrid: Ribery calcia dal limite dell'area ma il suo tiro viene respinto da Carvajal. I tedeschi (già in vantaggio grazie ad una rete di Vidal) invocano il calcio di rigore prontamente concesso dall'arbitro Rizzoli. Il fischietto italiano viene subito circondato dai calciatori spagnoli che protestano per la decisione. Proteste giuste: i replay mostrano che Carvajal colpisce la palla con il petto e non con il braccio. Per fortuna di Rizzoli, sul dischetto Vidal sbaglia, gettando al vento la possibilità di andare sul 2-0 prima dell'intervallo.

S.F.