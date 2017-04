Calciomercato Serie B, il punto di CM.IT sulla giornata: Favilli punta la A, Chiosa piace al Chievo

Giovanni Remigare

12/04/2017 23:45

CALCIOMERCATO SERIE B / A quasi tre mesi dall’apertura del prossimo calciomercato Serie B, molte squadre di Serie A iniziano ad imbastire trattative per i giovani che quest’anno il campionato cadetto ha messo in mostra. Uno di questi, potrebbero essere l'attaccante dell'Ascoli Andrea Favilli, che potrebbe essere acquistato da una società di Serie A per poi rimanere in bianconero anche la prossima stagione. Occhi puntanti anche sul difensore del Novara, Marco Chiosa, seguito da molto vicino da Chievo e Udinese.

Calciomercato Serie B, le trattative di giornata: Chiosa e Favilli verso la A

Se da un lato c’è il classe ’97 Andrea Favilli che potrebbe firmare per la Juventus, dall’altro c’è il difensore classe’93, Marco Chiosa, di proprietà del Torino, che a fine stagione potrebbe lasciare il Novara per vestire una maglia di Serie A. Infatti, come accennato in precedenza, sia Chievo e Udinese sarebbero fortemente interessati al giovane difensore, scatenando una vera e propria asta di calciomercato.

Per quanto riguarda invece il mercato allenatori, c’è da monitorare il futuro di Domenico Di Carlo. A prescindere dalla posizione in classifica raggiunta a fine anno, l’ex tecnico del Chievo Verona potrebbe decidere di lasciare per sposare il progetto Palermo. Un discorso diverso va fatto per la Ternana. Infatti, in caso di salvezza, le Fere confermeranno Fabio Liverani alla guida della squadra rossoverde. Più in bilico è invece la posizione di Cristian Bucchi. Difatti, nelle prossime settimane, l’ex allenatore di Pescare e Maceratese incontrerà la società per decidere se continuare a meno insieme la prossima stagione e con quali obiettivi.