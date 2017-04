Calciomercato Lazio, se va via Inzaghi pronto un altro grande ex

12/04/2017 21:25

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI CONCEICAO NANTES / Tutti pazzi per Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è una delle rivelazioni di quest'anno tanto che i rumors di calciomercato impazzano nei suoi confronti: se la Fiorentina sta pensando a lui per il dopo Sousa, si vocifera anche che la Juventus ci stia facendo un pensierino per il 2018 qualora Allegri dovesse decidere di cambiare aria.

Se alla fine Lotito - che sta provando comunque a blindare il suo tecnico - dovesse vederselo sfuggire vie le alternative non mancherebbero di certo: come mette in risalto 'Sport.fr' il primo nome nella sua lista è un altro grande ex. Per la precisione Sergio Conceicao, tecnico che si sta mettendo in luce al Nantes e che piace anche a Porto e Sporting CP. Il patron si è mosso precauzionalmente ed ha già sondato il terreno per il portoghese, che ha già fatto capire di essere pronto a lasciare la Ligue1 per approdare in campionati più prestigiosi.

D.G.