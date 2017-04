12/04/2017 21:56

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Alberto Grassi, centrocampista che il Napoli ha girato in prestito all'Atalanta, ha parlato così del suo futuro nel consueto appuntamento settimanale nello store ufficiale del club bergamasco: "Il mio futuro? È presto per parlarne. A Bergamo sto benissimo e mi farebbe piacere restare, a maggior ragione in caso di conquista di un posto in Europa League".

S.F.