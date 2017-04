Closing Milan, si è dimesso il CdA: le ultime sulla cessione rossonera

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

12/04/2017 20:40

CLOSING MILAN NEWS CDA / Non sembrano esserci più dubbi ormai: il closing della cessione del Milan si farà. Dopo l'arrivo a Milano di Han Li domenica e quello di Yonghong Li oggi, i segnali sono chiari. I due si erano presentati in Italia solamente a inizio agosto, quando fu firmato il contratto preliminare di compravendita del club. Se ora sono nuovamente qui significa che lo storico passaggio di proprietà è ormai a un passo. E dalle ultime news Milan emerse, sarà la giornata di domani quella decisiva per le firme sui contratti che sanciranno l'atteso closing. Dopo mesi di dubbi e rinvii, stavolta finalmente ci siamo. Questa vicenda intricata arriverà al lieto epilogo, in attesa comunque di vedere all'opera la nuova proprietà e la nuova dirigenza, soprattutto in chiave calciomercato.

Closing Milan, Consiglio di Amministrazione dimesso

Mentre Han Li e Marco Fassone, futuro amministratore delegato del Milan, sbrigavano i vari incontri tecnici con legali e notai è avvenuto un altro fatto molto importante. Oggi, infatti, si è volto l'ultimo Consiglio di Amministrazione dell'era Berlusconi. Stando a quanto riportato dall'agenzia 'Ansa', i consiglieri hanno firmato le proprie dimissioni. Queste saranno poi ratificate venerdì in occasione dell'Assemblea dei Soci, in cui sarà nominato il nuovo CdA. L'unico consigliere che resterà nel club, seppur dimissionario, sarà l'avvocato Leandro Cantamessa. Legale del Milan dal 1984, continuerà a svolgere il proprio lavoro anche per la nuova società.

Addio invece a Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Barbara Berlusconi che decadranno dai rispettivi incarichi. Il nuovo CdA rossonero, come detto in altre occasioni, dovrebbe essere composto da otto persone: Yonghong Li, Han Li, Lu Bo, Xu Renshuo, Marco Fassone, Roberto Capelli, Marco Patuano e Paolo Scaroni. Una governance italo-cinese completamente rinnovata.