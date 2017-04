Champions League,Borussia Dortmund-Monaco 2-3: Mbappé prenota la semifinale

12/04/2017 20:38

BORUSSIA MONACO - Il Monaco prenota il pass per le semifinali di Champions League. Di fronte ad un Borussia Dortmund scosso dopo le note vicende di martedì e lo slittamento ad oggi pomeriggio della sfida - con le esplosioni che hanno ferito Bartra e danneggiato il pullman dei tedeschi - i monegaschi vincono per 3-2 dopo un match altamente spettacolare e deciso dalla doppietta dello scatenato Mbappé. Dembele e Kagawa lasciano uno spiraglio di qualificazione al Borussia, sfortunato in occasione dell'autogol di Bender. Sullo 0-0 Fabinho ha fallito un rigore.



Borussia Dortmund-Monaco 2-3

19', 79' Mbappé; 35' aut Bender; 57' Dembele (B); 84' Kagawa (B)

