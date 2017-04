Juventus-Barcellona, la vittoria di Allegri: accantonati Sarri e Luis Enrique

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

12/04/2017 20:58

JUVENTUS BARCELLONA STATISTICHE DYBALA / A guardare le statistiche del match di Champions League di ieri sera tra Juventus e Barcellona si potrebbe anche non credere che i bianconeri si siano imposti per 3-0. Tanti cambi in fase di calciomercato per la squadra di Allegri nei due anni di distanza dalla finale persa nel 2015, per un gruppo che ora mostra ben altra autorità in campo.

Il Barcellona non tradisce le proprie caratteristiche, ottenendo il 66% del possesso palla. Si tratta però di un possesso decisamente sterile, dal momento che le idee in campo paiono ben poche. L'unico a provare qualche giocata è Messi, che trova un assist delizioso per Iniesta nel primo tempo, che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

La Juventus però non è quella arrendevole vista in campionato contro il Napoli. Sono infatti 14 i tiri complessivi, mentre 15 quelli del Barça. I blaugrana però riescono a centrare lo specchio della porta soltanto 3 volte, mentre i bianconeri addirittura 8.

Juventus-Barcellona, Allegri batte Luis Enrique restando fedele al proprio gioco

In molti si sono lamentati della mancanza di bel gioco da parte di questa Juventus, che ottiene però risultati. Allegri ha parlato stizzito di circo, consigliandolo a chi volesse vedere un certo spettacolo. Nel calcio alla fine ci si ricorda delle vittorie.

E' questo ciò che vuole la 'Vecchia Signora', fare incetta di news Juventus positive, entrando nella storia. Il Barcellona ha completato 560 passaggi, risultando però pochissime volte pericoloso nei pressi di Buffon.

La Juventus si è limitata a 230 passaggi riusciti, dando lotta con 21 falli e ricevendo 4 cartellini gialli. E' questo il gioco di Allegri e, tabellino alla mano, Luis Enrique ne è risultato battuto in maniera a dir poco netta. Al 'Camp Nou' questa squadra non avrà problemi nel gestire la pressione dell'ambiente, anche se dovrà tener conto della spinta che ne riceveranno i blaugrana.

Con un Dybala del genere non sarà necessario snaturarsi, anzi questo sarebbe deleterio. Per realizzare una rete decisiva può bastare anche il 30% di possesso. I critici cronici dovranno adeguarsi.