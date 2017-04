12/04/2017 20:18

BAYERN REAL LEWANDOWSKI - E' ufficiale il forfait di Robert Lewandowski per l'andata dei quarti di Champions League contro il Real Madrid. Il bomber polacco non ha recuperato dall'infortunio rimediato sabato con il Borussia Dortmund e non va nemmeno in panchina nella sfida dell''Allianz Arena'. Al suo posto ci sarà Müller al centro dell'attacco dello scacchiere di Ancelotti.

G.M.