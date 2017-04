Esplosione ordigni a Dortmund: si segue la pista terroristica, arrestato un iracheno

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

12/04/2017 20:34

ESPLOSIONE DORTMUND/ Sembra prendere sempre più forma la pista terroristica sull’attacco a Dortmund avvenuto ieri sera contro il pullman del Borussia, nel pre partita di Champions League con il Monaco (partita rinviata a oggi). Seppur non sia ancora stato individuato il motivo esatto dell’attentato, gli inquirenti proseguono le indagini stringendo il cerchio su due sospettati appartenenti agli ambienti islamici del Nordreno-Vestfalia, uno dei quali è già stato arrestato. Si tratta di un venticinquenne iracheno, di Wuppertal, trattenuto dagli agenti tedeschi dopo una perquisizione all’interno della sua abitazione. L’altro sospettato è un ventottenne di Froendenberg, di nazionalità tedesca, anche lui, secondo la polizia tedesca, vicino allo Stato islamico.

Esplosione Dortmund, la polizia segue la pista terroristica

L’esplosione degli ordigni esplosi vicino il pullman del Borussia Dortmund contenevano punte metalliche e avevano una capacità di ampliamento attivo di circa cento metri. Le tre bombe sono state azionate simultaneamente: ad averne la peggio un poliziotto e il difensore del Borussia Marc Bartra, che oggi ha tranquillizzato tutti su Twitter sulla sua condizione di salute, dopo essere stato operato al polso a seguito delle ferite e dei tagli causati dalle schegge dei vetri dell’autobus.

Una seconda ipotesi investigativa, che non viene ancora smentita del tutto, si riconduce a una possibile rivendicazione dagli ambienti antifascisti, legata a una scritta comparsa martedì sera sul web con uno stile simile a quello dell’Antifa.

I giocatori del Borussia Dortmund, chiaramente sconvolti per quanto accaduto, erano stati attaccati qualche giorno fa per un loro presunto comportamento anti sportivo nel corso della partita di campionato con il Bayern Monaco. L’agente dell’attaccante polacco Robert Lewandowski, Maik Barthe, aveva mosso delle accuse circa i ripetuti falli sul suo assistito, paventando il preciso scopo di non fargli giocare la sfida di Champions con il Real Madrid. In quel match la squadra di Carlo Ancelotti aveva avuto la meglio con un perentorio 4-1.