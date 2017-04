Calciomercato Bayern Monaco, Ancelotti ha scelto l'erede di Xabi Alonso

12/04/2017 20:13

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO/ Xabi Alonso lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione con la naturale scadenza del contratto che lo lega ai bavaresi. La decisione presa dal centrocampista è irrevocabile e costringe il club tedesco a cercare un nuovo regista per l'anno prossimo. Come riporta 'Radio Montecarlo', Carlo Ancelotti avrebbe già individuato il suo erede. Si tratta di Paulinho, brasiliano ex Tottenham attualmente in forza ai cinesi del Guangzhou Evergrande.

S.F.