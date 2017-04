Napoli, Vidigal: "Jorginho cresciuto grazie a Sarri"

13/04/2017 02:36

NAPOLI UDINESE VIDIGAL / Jose Luis Vidigal, ex centrocampista di Napoli ed Udinese, ha paralto del momento degli azzurri in vista della gara coi friulani: "Il Napoli sta crescendo, è una squadra che mi piace vedere - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - E' un collettivo in cui si esaltano le singole qualità dei calciatori. Per me può farcela ad arrivare secondo anche se la Roma è davanti. Napoli-Udinese? Quando affronti una squadra che non ha più niente da perdere o da vincere è sempre un pericolo. Ma il Napoli è forte ed ha tanta fiducia in sè. Secondo me Sarri potrebbe fare riferimento anche a qualche cambio di formazione per tenere tutti sulla corda in queste ultime sette partite di campionato. Jorginho? E' cresciuto tanto ma ciò è dovuto soprattutto al grande lavoro che ha fatto su di lui l'allenatore. Nella tecnica individuale è fortissimo ma gli mancava un pò di intensità nel gioco collettivo. Inoltre è migliorato anche in fase di copertura e ciò è merito di Sarri".

M.D.A.