Cagliari, Miangue: "Ho parlato con Nainggolan". Poi lancia un 'messaggio' a Rastelli

12/04/2017 19:40

CAGLIARI MIANGUE / "Dopo la firma del contratto ho parlato con Nainggolan, che mi ha dato consigli preziosi". Lo ha svelato Senna Miangue a 'Radiolina'. Il giovane terzino belga si è trasferito dall'Inter al Cagliari nello scorso mercato di gennaio con la formula del prestito più diritto di riscatto e contro-riscatto. Finora, però, ha trovato pochissimo spazio, collezionando appena 3 presenze, e mai da titolare: "Nelle ultime partite di questa stagione spero di trovare maggiore spazio, anche se so che non sarà facile: davanti ho Murru, un calciatore importante che non molla mai anche in allenamento. Da parte mia, continuerò a dare il massimo per farmi trovare pronto".

R.A.