Barcellona, infortunio Mascherano: il comunicato UFFICIALE. Juve a rischio

12/04/2017 19:51

BARCELLONA INFORTUNIO MASCHERANO / Piove sul bagnato in casa Barcellona: dopo la pesante sconfitta incassata sul campo della Juventus in Champions League, i blaugrana devono fare ora i conti con l'infortunio di Javier Mascherano. Come si legge sul comunicato diramato dal club catalano, il centrocampista argentino ha un problema al polpaccio sinistro e non sono noti i tempi di recupero. Le sue condizioni saranno monitorate costantemente.

B.D.S.