Juventus-Barcellona, Dybala-Chiellini nella storia di questo match

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

12/04/2017 21:15

JUVENTUS BARCELLONA DYBALA ZALAYETA / Juventus-Barcellona andato in scena nella serata di ieri non è di certo stato il primo confronto tra le due compagini. Tra alti e bassi, da un ciclo all'altro, il primo confronto tra le parti è avvenuto nella stagione 1970-71. L'attuale Europa League, al secondo Coppa Uefa, era nota allora come Coppa delle Fiere. Furono i bianconeri a imporsi nettamente con un doppio 2-0, sia in Italia che in Spagna. Fuori casa misero la propria firma Bettega e Haller, mentre a Torino Bettega regalò il bis, al fianco di Capello.

Nel 1986 le due squadre si incrociano ai quarti di finale di Coppa dei Campioni, oggi nota come Champions League, con il Barcellona che ebbe la meglio all'andata grazie a un gol di Julio Alberto. Il ritorno a Torino decretò invece un pari, con Archibald che portò in vantaggio gli spagnoli e Platini che pareggiò il conto inutilmente.

Nel 1990-91 si ritrovano ancora faccia a faccia in Coppa Uefa, che all'epoca aveva ben altro prestigio rispetto alla competizione che oggi conosciamo. Anche stavolta fu un successo per i blaugrana, che dominarono a Torino con un netto 1-3. Per i bianconeri segnò il solo Casiraghi. Al ritorno invece vittoria di misura al 'Camp Nou' per la Juventus, con Baggio che portò a casa una vittoria senza valore ai fini del turno.

Juventus-Barcellona, da Zalayeta a Suarez: Dybala vorrà pareggiare i conti

Negli anni 2000, per la precisione nel 2003, il confronto avviene in Champions League. In casa i bianconeri non vanno oltre l'1-1, con gol di Montero e Saviola, per poi presentarsi al 'Camp Nou', dove la gara si protrae fino ai supplementari. Nell'extra time è Zalayeta a sferrare la zampata vincente, riportando il conto delle sfide tra i due club sul 2-2.

Occorre attendere infine il 2015 per l'ultimo confronto, quello in finale di Coppa, con la Juventus che dà battaglia e agguanta i blaugrana sull'1-1 con Morata, ormai portato via dalle strategie di calciomercato, per poi subire le reti di Suarez e Neymar.

Stando dunque alle news Juventus elencate, mai tra queste due squadre si era registrato un risultato così netto come il 3-0 che la squadra di Allegri ha saputo regalare ai propri tifosi ieri sera. Dybala, Chiellini e Buffon hanno regalato un sogno e Barcellona si andrà con l'obiettivo di segnare almeno un gol e portare il conto degli scontri diretti sul 3-3.

Questa Juventus è in grado di giocarsela alla pari contro i blaugrana e, se anche questa doppia sfida non vale una finale, una rivincita in terra spagnola avrebbe di certo un gusto particolare.