Calciomercato Espanyol, Sanchez Flores vuole Negredo

13/04/2017 04:38

CALCIOMERCATO ESPANYOL NEGREDO / Possibile ritorno in Spagna per Alvaro Negredo, 31enne attaccante attualmente in prestito al Middlesbrough. Di proprietà del Valencia, che non sembra puntare su di lui avendo anche riscattato Zaza, il calciatore potrebbe finire all'Espanyol: come riferisce 'Estadio Deporte', infatti, il tecnico Quique Sanchez Flores è da tempo interessato a lui e in estate tornerà alla carica per averlo in squadra.

B.D.S.