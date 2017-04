Serie A, Tavecchio dopo incontro con Lotti: "Nessun nome per commissario Lega"

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

12/04/2017 19:04

LEGA SERIE A TAVECCHIO / Carlo Tavecchio al termine dell'incontro con il Ministro dello Sport Luca Lotti ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it: "Incontro positivo, l'ho chiesto perché dopo l'elezione ho avuto 25 giorni di malattia e non ci siamo potuti vedere. Mi sembrava giusto fare una disamina dei problemi che esistono in questo momento e valutare i comportamenti da attuare. Ci auguriamo che la Lega Serie A riesca a sistemarsi da sola, segliendo i suoi vertici. Governo e Figc osservano con attenzione quello che accade: ci confronteremo in futuro e decideremo. Malagò dice che tocca a me decidere? Intanto speriamo ci sia l'elezione del presidente. Nomi per un possibile commissario non sono stati fatti".

B.D.S.