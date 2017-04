Calcioscommesse, lo sfogo di Castaldo: "Grazie a chi mi è stato vicino e..."

Alessandro Nobile

CALCIOSCOMMESSE AVELLINO CASTALDO / Oggi il Tribunale Federale Nazionale ha emesso la sua sentenza nei riguardi dell'Avellino sulla questione calcioscommesse e invaso tutte le pagine di news Serie B. Ad esser stato assolto, è l'attaccante Luigi Castaldo mentre, alla squadra campana sono stati comminati tre punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva.

Calcioscommesse, la reazione di Castaldo

Con i tre punti di penalizzazione ricevuti dal TFN, si complica di molto il raggiungimento dell'obiettivo play-off ora per i biancoverdi. Infatti, la squadra di Walter Novellino scivola alle spalle della Pro Vercelli e si trova a 9 punti dalla Virtus Entella che occupa, attualmente, l'ultimo posto utile per raggiungere i gli spareggi per la promozione. Con questa penalizzazione, per l'Avellino incombe nuovamente la lotta per non retrocedere: incubo che sembrava praticamente scacciato grazie al buon andamento della squadra.

Nonostante l'arrivo nel calciomercato di gennaio di Eusepi, Castaldo è rimasto un punto fisso della squadra. Tramite il suo profilo Instagram, l'attaccante campano ha voluto rispondere ad alcuni suoi detrattori: "Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine e quelle che, invece, si aspettavano una sentenza diversa.. Ora lo posso dire a gran voce assolto... mercenario, venduto, ecc...".

In questo momento di felicità, la punta dell'Avellino non ha dimenticato la squadra: "Quelle parole sul mio conto i fanno lottare per la maglia che indosso come ho indossato tutte le maglie nella mia carriera con onore; potete chiamarmi scarso, o vecchio, perché dalla vostra posizione solo quello potete dirmi ma anche se sono scarso come calciatore sono forte come uomo, Forza Castaldo e forza Lupi".