Seria A, Malagò su commissario Lega: "E' responsabilità diretta Figc"

dall'inviato Andrea Corti

12/04/2017 18:30

LEGA SERIE A MALAGO COMMISSARIO / Incontro alla presidenza del Consiglio dei ministri tra il responsabile del dicastero dello sport Luca Lotti, il presidente della Figc Carlo Tavecchio e il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. Quest'ultimo ai giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it, ha spiegato: "Non sono stati fatti nomi per il commissario della Lega Serie A. Io tra i papabili? Assolutamente no. E' responsabilità diretta del presidente della Figc. E' giusto aspettare il 18, poi faremo il punto della situazione. Credo prima del 21".

B.D.S.