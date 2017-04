12/04/2017 18:22

NAPOLI TONELLI / Sorriso Tonelli per il Napoli: a lungo fermo per problemi fisici, il difensore ex Empoli è tornato oggi a lavorare con il gruppo. Nella doppia seduta programmata da Sarri, Tonelli ha partecipato con il resto dei compagni al lavoro previsto. Ancora differenziato, invece, per Giaccherini.

B.D.S.