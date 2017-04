Calciomercato Napoli, da Quagliarella a Inler: quanti affari con l'Udinese

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

12/04/2017 19:20

NAPOLI UDINESE CALCIOMERCATO / Napoli ed Udinese si affronteranno sabato prossimo in campionato. Parliamo di due società amiche che da anni intrattengono ottimi rapporti in ambito di calciomercato grazie anche al rapporto tra i rispettivi patron, Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo. E questa florida relazione è testimoniata da decine di calciatori che nel tempo hanno vestito la maglia azzurra e quella bianconera, molto spesso nell'ordine inverso: i primi nomi che vengono in mente sono quelli di Fabio Quagliarella e Gokhan Inler. L'attaccante, nativo di Castellammare di Stabia e tifoso proprio dei partenopei, riuscì a coronare il suo sogno di giocare nel Napoli nella stagione 2009/2010, terminata però con una frettolosa quanto indigesta cessione di Quagliarella alla Juventus per motivazioni personali che solo di recente sono emerse (un poliziotto stalker che aveva finito col rendere la vita impossibile a Quagliarella, e la cosa aveva fatto sì che anche il rapporto con De Laurentiis ne risentisse). La 34enne punta era costata 16 milioni di euro e la metà del cartellino di Maurizio Domizzi, un altro che alla fine dovette andare via da Napoli pare per motivazioni strettamente personali più che di calciomercato Napoli.

Calciomercato Napoli, quanti arrivi dall'Udinese

Decisamente legata al solo ambito sportivo la parabola di Gokhan Inler: il mediano svizzero attualmente al Besiktas venne accolto con grande entusiasmo all'ombra del Vesuvio nell'estate del 2011, dopo 4 ottime stagioni in Friuli: De Laurentiis sborsò 18 milioni di euro e memorabile fu la presentazione del calciatore con tanto di maschera da leone e con indosso la maglia azzurra. Tra alti e bassi, alla fine Inler ha lasciato un buon ricordo (platealmente ricambiato dal calciatore) prima di emigrare al Leicester, dove ha vinto l'anno scorso la Premier League giocando però soltanto qualche spezzone di gara. Ma molti altri sono i nomi e le vicende che legano Napoli ed Udinese, non necessariamente inerenti a trasferimenti andati in porto: come non citare il gran rifiuto del napoletano Antonio Di Natale nel giocare per la squadra della sua città?

Di recente poi ci sono stati gli affari Allan, Zielinski e Duvan Zapata, e poi quello di qualche anno fa con Pablo Armero, che però non è stata una mossa felice per i partenopei. Andando più indietro invece troviamo i nomi di Raffaele Sergio e Fabio Rossitto, che lasciarono Udine per la Campania nella sciaguratissima stagione 1997/98 nella quale il Napoli scese in Serie B, seguiti in modo altrettanto infausto soltanto qualche anno dopo dai carneadi Mauro Esteban Navas, Mauricio Hector Pineda e Carlos Pavon. E più indietro nel tempo ecco Andrea Carnevale, Claudio Pellegrini II e Bacchetti, poi agli albori dell'era De Laurentiis il portiere Olivier Renard ed il difensore Robson Machado Toledo, oltre al ds Pierpaolo Marino.